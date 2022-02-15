В Кремле прокомментировали ситуацию с признанием ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений, связанных с признанием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Госдуме не принято. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.

У Пескова спросили, что думают в Кремле касательно признания ДНР и ЛНР.

«Я, конечно, не хотел бы забегать вперед, насколько я знаю, никаких решений в Думе не принималось», — объяснил он.

По словам Пескова, данная тема и вопрос очень актуальны с точки зрения общественности.

«Наши люди очень болезненно реагируют на то, что происходит в Донбассе. Конечно, никто не остается безучастен к судьбе Донбасса», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он обратил внимание, что Россия неоднократно декларировала приверженности минскому комплексу мер.

По части того, какие условия способствуют признанию ДНР и ЛНР, Песков не привел подробностей. Объясняется это тем, что официальных решений и дискуссий на соответствующую тему не ведется.

«Народные избранники выражают мнение народа, мы относимся к этому с пониманием», — обратил внимание Песков.

Ранее Киев озвучил позицию по признанию Россией ЛНР и ДНР.