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В Крыму отреагировали на слова Зеленского о «возврате» полуострова

Депутат парламента Крыма Гемпель считает, что Зеленский блефует с возвратом полуострова

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Alexey Pavlishak/Reuters

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что утверждения украинского главы Владимира Зеленского о планах «вернуть» полуостров являются блефом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все это очередной блеф и самообман. Крымчане очень хорошо помнят те времена, когда Крым был в составе Украины и киевские власти вели себя по отношению к крымчанам как оккупанты, разоряли полуостров», — объяснил депутат.

Как добавил Гемпель, Крым начал развиваться лишь после вхождения в состав России в 2014 году. С того момента жители Крыма обрели право говорить на родных языках, обратил внимание парламентарий.

Кроме того, почти 8 лет крымчане наделены правом на развитие культуры, обрели ощущение безопасности у себя дома, заключил Гемпель.

«Крымчане любят свою Родину Россию, верят президенту...» — заключил политик.

Ранее президент Украины объявил, что Крым и Донбасс вернутся в состав государства «исключительно дипломатическим путем».

Ранее стал известен девиз празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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