В партии Зеленского назвали численность российских войск около Украины недостаточной для вторжения

Лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал численность российских войск около границы Украины недостаточной для вторжения в страну. Об этом сообщает портал НВ.

Арахамия сказал, что во время эскалации весной 2021 года вокруг границ Украины было сконцентрировано 220 тыс. российских солдат и техники, чего теоретически было достаточно для «большого нападения». Сейчас же, по его словам, Москва отправила к украинским границам в два раза меньше войск — 123 тыс.

«С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно… По координационным действиям они [разведка] не видят, что [россияне] непосредственно готовятся…» — сказал украинский парламентарий. Он добавил, что с вероятностью в 99,9% 16 февраля «ничего не будет». Арахамия также добавил, что десятки российских танков якобы «увязли в болотах» из-за нынешней погоды, и теперь военные не знают, «каким образом эту технику доставать».

Ранее источники Politico информировали о заявлении президента США Джо Байдена в ходе разговора с лидерами союзных стран, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля.