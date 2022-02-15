В Киеве отказались выполнять минские соглашения из-за условий Москвы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России», передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Как указала пресс-служба, министр обратил внимание на попытки РФ «манипулировать содержанием минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности».

«Он (Кулеба — «Газета.Ru») подчеркнул, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, в частности, так называемый «прямой диалог» между Украиной и ОРДЛО (Отдельными районами Донецкой и Луганской областей — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

Дипломат также отметил, что Киев готов к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием Москвы в «нормандском» и в других форматах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж минских соглашений.