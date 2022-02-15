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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден и Джонсон заявили об «окне» для дипломатии в ситуации вокруг Украины

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры по ситуации на Украине и заявили, что разрешить конфликт можно с помощью дипломатии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

«Они согласились с тем, что жизненно важное окно для осуществления дипломатии остается открытым, а Россия еще может сдать назад, прекратив угрожать Украине», — говорится в сообщении.

Ранее Джонсон заявил, что множественные признаки указывают на то, что Россия готовится к вторжению на Украину, но у российского президента Владимира Путина еще есть время избежать катастрофической ошибки.

Он призвал все стороны к диалогу, а российское правительство — избежать «катастрофической ошибки для России».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщало, что правительство Великобритании ведет работу над новым пакетом военной и экономической помощи для Украины в связи с ростом угрозы «российского вторжения».

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