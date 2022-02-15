Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит на 392,5 миллиона долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна предоставит Украине летальное вооружение на сумму $6,1 млн долларов. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

Также канадские власти выделят Киеву кредит в размере $392,5 млн (500 млн канадских долларов).

«Сегодня мы объявляем, что Канада предоставит кредит в размере до 500 млн долларов правительству Украины», — сказал он.

Ранее минобороны Канады заявило, что начало перебрасывать своих военных из Украины в другую точку в Европе.

В заявлении военного ведомства отмечается, что временное перемещение военных не говорит о завершении канадской миссии, но нацелено на то, чтобы «переориентировать усилия» и поддерживать безопасность канадских военных.

До этого в канадском минобороны рассказали, что 4 февраля направили на Украину военно-транспортный самолет C-177 Globemaster с очередной партией нелетального вооружения.