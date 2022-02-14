В Пентагоне поприветствовали заявление Лаврова по безопасности

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в интервью CNN, что США приветствуют заявление главы МИД России Сергея Лаврова и также считают, что для дипломатического урегулирования ситуации с Украиной «еще есть время и пространство», передает РИА «Новости».

Он отметил, что такой путь «заслуживает одобрения», однако развитие ситуации в некоторых случаях диссонирует с заявлением министра РФ.

Так, указал Кирби, российские военные продолжали в выходные наращивать силы на границе с Украиной.

Лавров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в тексте российского ответа НАТО и США содержится предупреждение Западу о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения вопроса о гарантиях безопасности. Шанс договориться с Западом есть всегда, добавил он, и РФ планирует наращивать активность этих переговоров.