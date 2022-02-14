Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Польше на заводе по производству взрывчатых веществ произошел взрыв 20:43
Президент НОК Норвегии о допуске Валиевой к ОИ: тут есть пробел в правилах... 20:40
В СНБО назвали число находящихся за границей депутатов Рады 20:38
Лидер думской фракции «Единая Россия» заразился коронавирусом 20:29
Энберт объяснил, что поможет Валиевой в личном турнире на ОИ 20:19
Врач назвал способ защититься от опасных инфекций, разрушающих мозг 20:17
В Польшу прибыли дополнительные F-15 20:04
В РУСАДА заявили, что лаборатория обещала передать результаты теста Валиевой... 20:01
Врач заявил о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в Москве 19:56
На первый с начала пандемии карнавал в Венеции съехались 50 тыс... 19:53

Британский премьер считает, что Россия может напасть на Украину в течение 48 часов

Премьер Британии Джонсон: Россия готовится к вторжению на Украину в течение ближайших 48 часов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Множественные признаки указывают на то, что Россия готовится к вторжению на Украину, но у российского президента Владимира Путина еще есть время избежать катастрофической ошибки. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон газете Telegraph.

«Существуют явные доказательства. У вас около 130 тыс. [российских] военных на украинской границе. Есть и другие признаки серьезной подготовки к вторжению. Необходимо понимать, что это очень опасная и сложная ситуация. Мы находимся на краю пропасти, но у президента [России Владимира] Путина еще есть время сделать шаг назад», — заявил британский премьер.

Он призвал все стороны к диалогу, а российское правительство — избежать «катастрофической ошибки для России».

«Признаки указывают на то, как вы уже слышали от президента [США Джо] Байдена, что это может произойти уже в ближайшие 48 часов. Это крайне тревожно», — добавил Джонсон.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщало, что правительство Великобритании ведет работу над новым пакетом военной и экономической помощи для Украины в связи с ростом угрозы «российского вторжения».

Кроме того, по данным агентства, Джонсон посетит страны Северной Европы и Балтии в конце этой недели, чтобы заручиться их поддержкой в противостоянии с Россией.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть