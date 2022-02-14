Британский премьер считает, что Россия может напасть на Украину в течение 48 часов

Множественные признаки указывают на то, что Россия готовится к вторжению на Украину, но у российского президента Владимира Путина еще есть время избежать катастрофической ошибки. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон газете Telegraph.

«Существуют явные доказательства. У вас около 130 тыс. [российских] военных на украинской границе. Есть и другие признаки серьезной подготовки к вторжению. Необходимо понимать, что это очень опасная и сложная ситуация. Мы находимся на краю пропасти, но у президента [России Владимира] Путина еще есть время сделать шаг назад», — заявил британский премьер.

Он призвал все стороны к диалогу, а российское правительство — избежать «катастрофической ошибки для России».

«Признаки указывают на то, как вы уже слышали от президента [США Джо] Байдена, что это может произойти уже в ближайшие 48 часов. Это крайне тревожно», — добавил Джонсон.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщало, что правительство Великобритании ведет работу над новым пакетом военной и экономической помощи для Украины в связи с ростом угрозы «российского вторжения».

Кроме того, по данным агентства, Джонсон посетит страны Северной Европы и Балтии в конце этой недели, чтобы заручиться их поддержкой в противостоянии с Россией.