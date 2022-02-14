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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдепе выразили готовность к новым встречам с российскими дипломатами

Госдеп США заявил, что остается открытым для новых встреч с дипломатами России

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J. Scott Applewhite/AP

Соединенные Штаты активно работают над дипломатическим решением кризиса безопасности и готовы к новым встречам с российскими дипломатами. Об этом заявила РИА «Новости» представитель госдепартамента.

«Мы активно работаем над достижением дипломатического решения. Мы остаемся в контакте с российским правительством после звонка президента Байдена президенту Путину <...> Мы остаемся открыты для новых встреч с российскими коллегами», — ответила представитель Госдепа на просьбу прокомментировать предложение главы МИД России Сергея Лаврова «продолжать и наращивать» дипломатическое взаимодействие России с Западом, чтобы выйти на договорное решение.

В Госдепартаменте также напомнили, что президент США Джо Байден в недавней беседе с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил наличие «дипломатического пути вперед» при условии, что Москва готова к серьезному взаимодействию и деэскалации ситуации вокруг Украины.

Переговоры лидеров двух государств состоялись 12 февраля. Байден в ходе разговора «ясно дал понять», в случае вторжения России на Украину Вашингтон и его союзники «решительно отреагируют» и возложат на Москву серьезные санкции.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев полагает, что американский президент попытался надавить на Россию, а не прийти к какому-либо компромиссу. По его словам, американцы не желают обсуждать вопросы, продвигаемые Россией, и пытаются «подменять одно другим».

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