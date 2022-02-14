Путин оценил российский ответ по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин одобрил концепцию представленных министром иностранных дел Сергеем Лавровым проектов ответа России США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Его слова приводит РИА «Новости».

«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящее время МИД заканчивает работу над текстом российского ответа. После этого документ отправят в Вашингтон и Брюссель.

На прошедшей в понедельник, 14 февраля, встрече Путина с главами МИД и Министерства обороны, Лавров сообщил, что российский ответ занял десять страниц. Он отметил, что в тексте содержится предупреждение Западу о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения вопроса о гарантиях безопасности. Шанс договориться с Западом есть всегда, добавил он, и РФ планирует наращивать активность этих переговоров.