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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лукашенко отрицает причастность Белоруссии к ухудшениям отношений с Украиной

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о непричастности Минска к обострению отношений с Украиной. Об этом он заявил на встрече с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Слова президента приводит агентство «БЕЛТА».

«Что касается наших взаимоотношений, я думаю, нет смысла рассказывать вам об этих отношениях. Нет смысла анализировать их с точки зрения — кто прав, кто виноват. Все вы прекрасно, как опытный, мудрый человек, понимаете. <…> Но еще раз хочу публично сказать вам, что мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей», — заявил белорусский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил подготовку встречи главы России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. На вопрос журналистов о том, планируют ли президенты обсудить график ввода вооруженных сил РФ на территорию Белоруссии, Песков посоветовал «не забегать вперед».

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