Лавров заявил, что реакция России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности готова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что реакция России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности готова, сообщает РИА «Новости».

По его словам, письменная реакция России на ответ США и НАТО по гарантиям составила 10 страниц.

Также Лавров заявил, что Россия предупреждает Запад о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения вопроса о гарантиях безопасности. При этом глава внешнеполитического ведомства заявил, что шанс договориться с Западом есть всегда, и Россия планирует наращивать активность этих переговоров.

Однако, по словам Лаврова, необходимость в переговорном процессе будет не исчерпана, если Россия и ее предложения будут услышаны.

Лавров отметил, что уже намечаются «контакты», в ходе которых обсуждение предложений безопасности будет продолжено.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили кризис вокруг Украины.