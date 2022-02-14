Лавров заявил, что реакция России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности готова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что реакция России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности готова, сообщает РИА «Новости».
По его словам, письменная реакция России на ответ США и НАТО по гарантиям составила 10 страниц.
Также Лавров заявил, что Россия предупреждает Запад о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения вопроса о гарантиях безопасности. При этом глава внешнеполитического ведомства заявил, что шанс договориться с Западом есть всегда, и Россия планирует наращивать активность этих переговоров.
Однако, по словам Лаврова, необходимость в переговорном процессе будет не исчерпана, если Россия и ее предложения будут услышаны.
Лавров отметил, что уже намечаются «контакты», в ходе которых обсуждение предложений безопасности будет продолжено.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили кризис вокруг Украины.