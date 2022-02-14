Президент России Владимир Путин назвал «бесконечным» и «очень опасным» расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик, включая Украину. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин выразил такое мнение на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он просил министра представить доклад по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя по гарантиям безопасности.

Ранее в МИД России прокомментировали ответ ЕС и НАТО.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.

США и НАТО отказались подписать предложенные Россией проекты, заявив, что «не могут пойти на компромиссы».