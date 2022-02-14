Второй проект постановления о признании ДНР и ЛНР внесла в Госдуму «Единая Россия»

Второй проект постановления об обращении палаты к президенту России Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики внесла в Государственную думу фракция «Единой России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее стало известно, что профильный комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 14 февраля поддержал два варианта постановления о признании республик Донбасса.

Один из проектов был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым, за этот документ проголосовали трое членов комитета.

Второй проект от «Единой России» внесли первый заместитель председателя комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров. Этот вариант предусматривает призыв к главе РФ признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с Министерством иностранных дел России.