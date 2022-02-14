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Тимошенко требует отказаться от «минских соглашений»

Юлия Тимошенко предложила Раде оценить «минские соглашения» как угрозу существования Украины

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РИА «Новости»

Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батькивщина», предложила Верховной раде оценить «минских соглашения» как угрозу существования Украины, сообщает «Интерфакс».

«Дать оценку Верховной рады Украины Минским договоренностям и взять определенную ответственность парламентом для того, чтобы создать определенную основу для переговоров Офису президента, другим должностным лицам государства относительно Минских соглашений, которые прямо угрожают независимости, самому существованию государства», — заявила Тимошенко.

Ранее в России заявили, что Киев все время саботировал выполнение минских соглашений.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак пояснил, что переговоры были безрезультатными, но это тоже результат, так как теперь стало ясно, чего стоят заявления партнеров по нормандскому формату. Козак отметил, что Киев саботирует выполнение достигнутых в рамках «нормадского формата» договоренностей в течение восьми лет.

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