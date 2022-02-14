В Госдуме поддержали два варианта постановления об обращении к Путину признать ДНР и ЛНР

Профильный комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 14 февраля поддержал два варианта постановления об обращении палаты к президенту России Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики, они оба направлены в Совет Думы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания комитета.

Один из проектов был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым, за этот документ проголосовали трое членов комитета. Второй проект внесли первый заместитель председателя комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров.

По словам источника, второй вариант постановления также предусматривает призыв к президенту РФ признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с Министерством иностранных дел России на предмет соблюдения международных договоренностей, включая минские соглашения.