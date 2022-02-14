В сети распространились мемы о «широкоплечем Зеленском»

После рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область, где политик наблюдал за ходом учений сил Министерства внутренних дел, пользователи социальных сетей начали делиться мемами о «широкоплечем Зеленском», пишет «Страна».

Основой для фотожаб послужили фотографии, на которых Зеленский стоит в уплотненной куртке, придающей особый объем плечам президента.

Через считанные часы после публикаций фотографий, украинский политик составил компанию персонажам таких фильмов, как «Пятый элемент» и «Неудержимые».

close 100% ProtsyshynOfficial/Facebook

В ходе брифинга в Херсонской области Зеленский заявил, что в информационном пространстве «слишком много информации о глубокой полномасштабной войне» с Россией, и в связи с этим Украина должна быть готова в любой день. При этом, подчеркнул украинский лидер, он считает дипломатический путь единственным для деэскалации.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее опубликовал подборку странных мемов о себе на официальной странице в Facebook.