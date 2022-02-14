В Великобритании заявили, что поддержат возможное решение Украины не вступать в НАТО

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддержит возможное решение Украины отказаться от вступления в НАТО.

«Если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством», — сказал он Sky News.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны» с Россией. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что перспектива членства Украины в Североатлантическом альянсе закреплена в конституции страны.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.