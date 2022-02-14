В Госдуме заявили, что дело о коррупции могут завести по расследованию блогеров

Расследование блогеров может стать основанием для возбуждения уголовных дел о коррупции. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Никто не отменял права гражданского общества на поиск истины. Если в мой адрес поступит такое официальное обращение от блогера, я окажу содействие в проведении честного и всестороннего расследования», — заявил Выборный.

Он добавил, что сейчас власть в России «открыта как никогда». «В Госдуме, к примеру, чтобы появился итоговый вариант законопроекта, мы проводим множество общественных обсуждений «в полях», по дистанционной связи, на встречах с людьми, обеспечиваем свободный обмен мнениями, вовлеченность жителей в законотворческий процесс. Вы знаете, и это действует. Несколько законопроектов таким образом, под давлением общественности, были сняты с рассмотрения. Один из них — о так называемых «ковидных паспортах», — добавил депутат.

Полный текст интервью Анатолия Выборного читайте на сайте «Газеты.Ru».