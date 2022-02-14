В Совфеде оценили приглашение Зеленского Байдену посетить Киев

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что, предложив президенту США Джо Байдену посетить Киев, лидер Украины Владимир Зеленский показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про эту страну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину, и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — написал сенатор.

По его мнению, действия Зеленского заставляют усомниться, что он в курсе уже неделю звучащих из Вашингтона заявлений о своей стране.

Ранее Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил ему посетить Украину. Отмечается, что положительного ответа от Байдена не последовало. Источник CNN в украинском правительстве отметил, что визит американского президента в Киев на фоне текущего кризиса крайне маловероятен. Разговор президентов продлился менее часа.