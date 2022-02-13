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В ДНР заявили, что Украина наращивает силу и технику в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: Украина наращивает силы и технику в Донбассе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина продолжает наращивать силы и технику на линии соприкосновения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что страны Запада продолжают поставлять вооружение Украине.

«К сожалению, все «горячо». Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин назвал численность украинской группировки в Донбассе. По его словам, разведка ДНР сообщила о 150 тыс. личного состава ВСУ. Пушилин подчеркнул, что Донецк стремится к разрешению вооруженного конфликта дипломатическим путем, посетовав, что действия украинских властей свидетельствуют о готовности применить силу.

До этого в Народной милиции ДНР заявили, что Украина перебросила в Донбасс ЗРК С-300. По словам Эдуарда Басурина, Киев таким образом готовится вести наступательные действия – а зенитные комплексы нужны для прикрытия командного пункта штаба. Он также сообщил, что к линии соприкосновения украинские военные стягивают реактивные системы залпового огня. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия может помочь ЛДНР в случае наступления ВСУ.

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