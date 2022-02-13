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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине анонсировали переговоры Байдена и Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: Зеленский и Байден в ближайшие часы обсудят ситуацию с безопасностью

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Reuters

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ближайшие часы проведут переговоры. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Он сообщил, что в ближайшие часы Зеленский и Байден обсудят ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины.

На этой неделе бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что эскалации у границ Украины связана с попытками принудить Киев к выполнению минских соглашений.

Ранее журналистка Кейт Аронофф в статье для The New Republic написала, что власти США используют «российскую угрозу» и нагнетание ситуации вокруг Украины ради продвижения своего газа в Европе.

По ее словам, к этому методу прибегает уже третья президентская администрация. Так, бывший американский лидер Барак Обама проводил кампанию по продвижению сланцевого газа. А Байден поддерживает Южный газотранспортный коридор, указала Аронофф.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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