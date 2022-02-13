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В МИД отреагировали на отъезд американских представителей ОБСЕ из Донецка

Захарова: отъезд сотрудников ОБСЕ не может не вызывать серьезную озабоченность

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала сообщение, что американские представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали уезжать из Донбасса. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Действующее председательство ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ проинформировали государства-участники о решении «ряда стран» передислоцировать своих граждан-сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «в связи с ухудшением условий безопасности», — пояснила Захарова.

По ее словам, подобные решения, не могут не вызывать серьезную озабоченность у МИД.

«Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — подчеркнула Захарова.

В МИД России также призвали не допустить втягивания Организации в разыгрываемые вокруг нее «нечистоплотные политические игры».

Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник допустил, что отзыв представителей ОБСЕ может быть подготовкой к провокации.

Также до этого в МИД России рассказали, как урегулировать конфликт на Украине.

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