Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тарасова загадает на юбилей выступление Валиевой в личном соревновании... 15:21
Зеленский призвал к введению превентивных санкций против России 15:19
Стало известно, как пассажиры вынужденно севшего в Кишиневе самолета доберутся... 15:15
Депутат партии «Слуга народа» Чернов назвал ситуацию вокруг Украины... 15:07
Лыжница Степанова ответила хейтерам: теперь вам понятно, что побеждает система 15:02
В Киеве рассказали о ситуации с авиапространством Украины 14:56
Российский биатлонист завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на ОИ 14:36
Умерла актриса дубляжа, озвучившая медвежонка Умку 14:29
В Среднеуральске мужчина открыл огонь по прохожим 14:25
Норвежский лыжник: я и раньше был козлом отпущения, но пережил это 14:19

Источник: Германия ждет от России «конкретных шагов» по деэскалации вокруг Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Германия ожидает от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

«С нашей точки зрения важно, чтобы были конкретные шаги по деэскалации», — рассказал он.

Источник добавил, что в Берлине положительно оценивают тот факт, что переговоры с Москвой ведутся на разных уровнях.

По его словам, предстоящая встреча канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным будет важна.

Шольц и Путин проведут переговоры в Москве 15 февраля. По неподтвержденным данным, в первую очередь политики обсудят ситуацию вокруг Украины, также будут затронуты двусторонние отношения. Еще одной темой переговоров станет форум «Петербургский диалог», работа которого сейчас приостановлена.

Ранее немецкая газета Bild писала, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. По информации источников издания, Шольц собирается взять вопрос выстраивания отношений с Россией под собственный контроль.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть