Источник: Германия ждет от России «конкретных шагов» по деэскалации вокруг Украины

Германия ожидает от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

«С нашей точки зрения важно, чтобы были конкретные шаги по деэскалации», — рассказал он.

Источник добавил, что в Берлине положительно оценивают тот факт, что переговоры с Москвой ведутся на разных уровнях.

По его словам, предстоящая встреча канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным будет важна.

Шольц и Путин проведут переговоры в Москве 15 февраля. По неподтвержденным данным, в первую очередь политики обсудят ситуацию вокруг Украины, также будут затронуты двусторонние отношения. Еще одной темой переговоров станет форум «Петербургский диалог», работа которого сейчас приостановлена.

Ранее немецкая газета Bild писала, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. По информации источников издания, Шольц собирается взять вопрос выстраивания отношений с Россией под собственный контроль.