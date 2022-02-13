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В ЛДПР отреагировали на слухи о смерти Жириновского

В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти главы партии Жириновского

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В центральном аппарате ЛДПР заявили, что не надо верить слухам о якобы смерти главы партии Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале URA.RU со ссылкой на документ, высланный членам партии.

По словам представителей ЛДПР, наблюдается рост числа мошенников, желающих дискредитировать партию перед общественностью.

«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — уточняется в документе, разосланном однопартийцам.

Всех, кому позвонят и скажут о смерти Жириновского, попросили фиксировать звонки для последующего расследования.

В свою очередь юристы партии уже обратились в правоохранительные органы из-за распространения недостоверной информации о смерти Жириновского.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

Также в министерстве здравоохранения уточняли, что лидер Жириновский, заразившийся COVID-19, находится в стабильном состоянии.

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Коронавирус 2019-nCoV
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