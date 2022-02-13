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В Японии политику России по Курилам сравнили с пьесой Шекспира

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Позиция президента России Владимира Путина по суверенитету островов Курильской гряды напоминает действия персонажей шекспировской комедии «Венецианский купец». Об этом в интервью «Газете.Ru» сказал японский военный обозреватель и преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми.

По словам японского специалиста, такое сравнение пришло ему в голову после того, как президент России в разговоре с японскими журналистами в 2016 году объяснил свое видение японско-советской декларации от 1956 года.

«Господин Путин сказал, что в совместной декларации написано о передаче двух островов, но ничего не упоминается об их суверенитете. То есть принадлежность и суверенитет этих островов, оказывается, это разные вещи. Когда я услышал эту фразу, то подумал, что Россия очень развита в литературном направлении. И сразу подумал о произведении Шекспира «Венецианский купец». В этом произведении торговец Бассанио говорит ростовщику Шейлоку, что по контракту можно забрать кусок мяса, но о крови не написано. Вот и Путин, по сути, хотел предложить нам мясо без крови», — сказал Коидзуми.

Японский эксперт признал, что в декларации действительно ничего не сказано о суверенитете, однако, по его словам, в Токио были уверены, что «острова передают вместе с суверенитетом».

«Если следовать логике России и передать острова без суверенитета, это будет не передача островов, а аренда», — добавил он.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны в основном из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Полный текст интервью Ю Коидзуми читайте на «Газете.Ru».

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