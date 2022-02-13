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Американские представители мониторинговой миссии ОБСЕ начали уезжать из Донецка

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Об этом сообщается в Twitter-профиле ArabNewsFR со ссылкой на Reuters.

Предварительно, американские представители мониторинговой миссии стали уезжать из-за якобы угрозы «вторжения» со стороны России.

Соединенные Штаты (США) и их союзники призвали своих граждан немедленно покинуть Украину, чтобы избежать «нападения». Атака якобы может вестись Россией с воздуха.

Подробности эвакуации мониторинговой миссии ОБСЕ сейчас не приводятся.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что взрыв недалеко от линии соприкосновения может быть использован для подготовки провокаций.

Также уточнялось, что польский председатель ОБСЕ Збигнев Рау планирует посетить Донбасс.

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