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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Киеве заявили о готовящейся «резне» русских, живущих на Украине

Депутат Рады Кива предупредил, что Зеленский готовит отряды для «массовых убийств русских»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предупредил, что власти страны готовятся к «физическому истреблению» русского населения Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам Кивы, спецоперация якобы подготавливается лично под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

«Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят «резню» неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины», — уточняется в публикации депутата парламента.

Как добавил Кива, отвечать за массовые убийства россиян якобы будут отряды националистов.

Вскоре на территории Украины, вероятно, отключат интернет, заключил украинский депутат.

Других подробностей, связанных с планами Зеленского касательно россиян на Украине, не приводится. Сам Кива не объяснил, откуда у него такие сведения о намерениях президента Украины.

Ранее Зеленский призвал предоставить доказательства о планируемом вторжении на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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