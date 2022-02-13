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Американцы рассказали о своем отношении к кризису на Украине

Опрос: более половины американцев против участия США в украинском кризисе

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Global Look Press

Опрос, проведенный телеканалом CBS News показал, что более половины американцев выступают против участия США в украинском кризисе.

Согласно опросу, в котором предлагается выбрать свою политическую принадлежность — «республиканец», «демократ» или «независимый» — за невмешательство США проголосовали 53%.

За вариант «поддерживать Украину» высказались 43%, а за вариант «поддержать Россию» — 4%.

При этом, опрошенные разделились в политических предпочтениях и по возрасту — за невмешательство проголосовали, в основном, «республиканцы» и люди младше 65 лет, за поддержку Украины — «демократы» и пожилые люди.

Причем, среди людей призывного возраста — от 18 до 29 лет — число сторонников невмешательства максимально — 61%.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали часового разговора Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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