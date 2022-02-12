В США оценили переговоры Путина и Байдена

Представитель американской администрации оценил телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Его слова приводит РИА «Новости».

«Разговор президентов продлился чуть более часа, он протекал профессионально», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, серьезных изменений в ситуации вокруг Украины, которая разворачивается вот уже несколько недель, не произошло. Он заявил, что в администрации США до сих пор не понимают, готова ли Россия выбрать путь дипломатии или военной силы в ситуации вокруг Украины.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что американская сторона запросила телефонный разговор с Путиным, ссылаясь на «вероятность катастрофического сценария» для Украины. Он рассказал, что главы двух государств говорили более часа, и эти переговоры проходили «в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину».

Также помощник российского президента рассказал, что Путин «прошелся по истории» отношений России с НАТО и США, которые привели к существующей кризисной ситуации.