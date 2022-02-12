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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский обсудил с Макроном «нормандский формат»

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Thibault Camus/AP

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном так называемый «нормандский формат» (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе и работу контактной группы. Об этом украинский президент написал в Twitter.

«Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4 («нормандской четверки» — прим. «Газеты.ру»), ТКГ (Трехсторонней контактной группы). Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации», — говорится в сообщении.

Ранее 12 февраля президент Франции провел телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным, в ходе которого заявил, что «искренний диалог несовместим с эскалацией» конфликта на Украине. Стороны выразили готовность продолжать диалог по выполнению Минских соглашений и обсуждению безопасности в Европе.

Позднее Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом, во время которых они обсудили наращивание войск вокруг Украины. Беседа продлилась более часа.

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