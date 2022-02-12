Путин и Байден более часа обсуждали наращивание войск вокруг Украины

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели переговоры, в ходе которых обсудили наращивание войск вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В Белом доме отметили, что беседа продлилась более часа.

Разговор начался в 19:00 мск.

До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе. Разговор продлился 1 час 40 минут.

Позднее, как ожидается, Макрон проведет переговоры с Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что Байден ранее в ходе разговора с лидерами союзных стран подчеркнул, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Европейские партнеры при этом выражали сомнения в возможности военной агрессии. Официальный представитель Великобритании заявил, что у них «другая интерпретация» разведданных. Два чиновника из ЕС отреагировали с еще большим скептицизмом, подчеркнув, что европейцы «по-прежнему отказываются верить в это».