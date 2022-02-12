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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Во Франции не увидели признаков подготовки России к «вторжению» на Украину

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном в субботу не сказал ничего, что бы указывало, что Москва готовится к вторжению в Украину. Об этом заявил официальный представитель французского президента, передает Reuters.

«Мы не видим в словах президента Путина никаких указаний на то, что он собирается начать наступление <...> Тем не менее, мы чрезвычайно внимательно следим за российской (военной) позицией, чтобы избежать худшего», — заявил представитель Макрона.

Он также отметил, что Франция рекомендует французским гражданам избегать поездок на Украину.

Как ранее уточнили в пресс-службе Кремля, Путин и Макрон обсудили предложенные Россией гарантии безопасности, а также ситуацию вокруг Украины и «провокационные спекуляции» о якобы планируемом российском «вторжении». В пресс-службе российского президента отметили, что «под аккомпанемент» этих заявление ведется масштабная накачка украинской стороны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий Киева в Донбассе.

Путин и Макрон проговорили 1 час 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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