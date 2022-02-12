Макрон в субботу проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским

Президент Франции проведет переговоры с американским и украинским коллегами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, а также канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Reuters.

Французский лидер ранее 12 февраля провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых выразили готовность продолжать диалог по выполнению Минских соглашений и обсуждению безопасности в Европе. Отмечалось, что их разговор был попыткой ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе.

В этот же день Путин созвонился с президентом США Джо Байденом в связи с ситуацией вокруг Украины.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Байден ранее в ходе разговора с лидерами союзных стран подчеркнул, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Европейские партнеры при этом выражали сомнения в возможности военной агрессии. Официальный представитель Великобритании заявил, что у них «другая интерпретация» разведданных. Два чиновника из ЕС отреагировали с еще большим скептицизмом, подчеркнув, что европейцы «по-прежнему отказываются верить в это».