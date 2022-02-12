В ДНР отреагировали на сообщения о взрыве в Донецке

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг информацию о взрыве в центре Донецка. Об этом сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Пушилин заверил, что ситуация в городе находится под контролем. По его словам, на линии соприкосновения наблюдается «небольшая движуха» и взрыв прогремел на украинской территории. Также заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не слышал никакого взрыва.

Как пишет канал «Донбасс решает», инцидент связан со «вбросом дезинформации украинской стороной».

«Подобное случается не так и редко. Но в данном случае сообщение попало в подготовленную почву. Уже несколько дней по всем информационным каналам, контролируемым коллективным Западом, качается тема начала большой войны», — приводит Симоньян сообщение источника.

Утверждается, что целью «информационной диверсии» является нагнетание напряженности, в том числе в самом взрывоопасном регионе — в Донбассе.

Корреспонденты РИА «Новости», находящиеся в Донецке, также опровергли информацию о «мощном взрыве», они сообщили, что в Донецке был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв, однако в городе ситуация спокойная.