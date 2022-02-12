Песков: Мюнхенская речь Путина была призывом не прятать голову в песок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года не была агрессивной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, после выступления Путин общался с западными журналистами, чтобы показать им «на самом деле предельно конструктивный характер» речи. Однако в конечном счете коллективный Запад окрестил слова президента России «как самое агрессивное, что они слышали за последнее время».

«Я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались», — добавил Песков.

Также он объяснил, почему эта речь Путина является революционной.

Выступая на Мюнхенской конференции в 2007 году глава России подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.