Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция становится «клубом одной точки зрения». Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, конференция по-прежнему востребована, но постепенно теряет свою актуальность.

«Она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — сказал он.

По мнению Пескова, на конференции можно обсуждать одну точку зрения, но только приверженцам этой точки зрения.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году ставил вопрос о приближении НАТО к российским границам, однако ответа на него до сих пор не последовало.

Он также отметил, что Путин в своей речи приводил слова генсека НАТО Манфреда Вёрнера, который в 1991 году назвал нерасширение военной инфраструктуры альянса на Германию лучшей гарантией безопасности для новой России.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин был прав в своих словах и предупреждениях в мюнхенской речи 2007 года.