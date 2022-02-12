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Песков высказался о мюнхенской речи Путина и расширении НАТО на восток

Песков: Путин на Мюнхенской конференции ставил вопрос приближения НАТО к России, но на него не ответили

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году ставил вопрос о приближении НАТО к российским границам, однако ответа на него дос сих пор не последовало. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Путин еще говорил, что генсек Североатлантического альянса в 1991 году (тогда этот пост занимал Манфред Вёрнер) заявлял, что нерасширение военной инфраструктуры организации на Германию является лучшей гарантией безопасности для новой России.

«Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что, фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у «красных линий» своих национальных интересов и интересов безопасности», — добавил Песков.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин был прав в своих словах и предупреждениях в мюнхенской речи 2007 года.

До этого обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн писала, что российский президент обозначил свои претензии к НАТО и США еще на Мюнхенской конференции, однако Вашингтон много лет «смотрит в другую сторону», ставя Китай одним из главных своих приоритетов в сфере безопасности.

Позднее журналист Тед Карпентер также напомнил, что та речь Путина должна была «развеять все сомнения» о том, считает ли РФ политику Североатлантического альянса в целом и «неумолимый марш» блока на восток, в частности, «провокационными и угрожающими».

Он отметил, что тогда российский лидер призывал своих западных коллег изменить курс, но они назвали тон его речи «воинственным» и не способствующим сердечным отношениям между Востоком и Западом. Однако сами государства — члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку, указал Карпентер.

Через 15 лет после Мюнхенской конференции Россия представила США и НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности, которые те отказались подписать.

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