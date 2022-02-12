Тимошенко назвала цель эскалации у границ Украины

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что эскалации у границ Украины связана с попытками принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом политик заявила в эфире «Украина 24».

По мнению политика, полномасштабная война против Украины на данный момент маловероятна, и у этого есть четыре причины — число «российских военных и техники на границе», заблаговременное анонсирование и «раскручивание» наступления, мобилизация международного сообщества, а также подготовка украинской армии.

В связи с этим Тимошенко предположила, что у обострения ситуации вокруг Украины должна быть иная цель.

«Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это. Главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые являются для Украины недопустимыми», — заявила Тимошенко.

Ранее Тимошенко сравнила выполнение минских соглашений с государственной изменой. По словам политика, действующее руководство Украины не должно «даже думать» о том, чтобы соблюдать условия договоренностей, охарактеризовав их как «позорные».