Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Екатеринбурге двое мужчин бегали в подгузниках напротив мэрии 04:12
В США покажут сериал Роднянского «Хан» 03:59
Фетисов о скандале вокруг Валиевой: я не могу больше ни о чем думать 03:53
Литва ускорит модернизацию армии 03:39
В Британии рассказали, почему Путин «побеждает» Запад 03:39
Норвежский журналист рассказал, в чем заключаются допинговые проблемы России 03:38
Врачи рассказали, почему нужно спать только в полной темноте 03:28
Американский лыжник заявил, что России не должно быть на Олимпиаде 03:25
В США предложили ввести санкции против Белоруссии за «содействие... 03:07
В Твери ребенка госпитализировали после падения глыбы льда 03:01

Тимошенко назвала цель эскалации у границ Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Котенко/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что эскалации у границ Украины связана с попытками принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом политик заявила в эфире «Украина 24».

По мнению политика, полномасштабная война против Украины на данный момент маловероятна, и у этого есть четыре причины — число «российских военных и техники на границе», заблаговременное анонсирование и «раскручивание» наступления, мобилизация международного сообщества, а также подготовка украинской армии.

В связи с этим Тимошенко предположила, что у обострения ситуации вокруг Украины должна быть иная цель.

«Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это. Главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые являются для Украины недопустимыми», — заявила Тимошенко.

Ранее Тимошенко сравнила выполнение минских соглашений с государственной изменой. По словам политика, действующее руководство Украины не должно «даже думать» о том, чтобы соблюдать условия договоренностей, охарактеризовав их как «позорные».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть