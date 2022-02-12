В Британии рассказали, почему Путин «побеждает» Запад

Президент России Владимир Путин «подсвечивает» слабости Запада и «изобличил» его «как некое теоретическое построение, далекий от современных реалий пережиток истории». Об этом говорится в статье британского журнала The Spectator под заголовком «Почему Путин побеждает».

Как отметил автор публикации, успех главы РФ заключается «в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций». По его словам, НАТО никогда прежде не смотрелось «так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий».

Обозреватель обратил внимание, что в настоящее время многие страны спорят вокруг украинского кризиса, а это ослабляет их как единый блок. Большинство из них до сих пор не могут выбрать четкую линию взаимодействия с Москвой, которой это играет только на руку, считает он.

В материале также подчеркивается, что двумя главными силами России являются армия и дипломатические навыки Путина,

Ранее The Wall Street Journal писала о том, что последние 15 лет Россия якобы всячески пытается заново утвердить свою гегемонию на постсоветском пространстве, и решимость российского лидера Владимира Путина сделать это в данном случае основана на его уверенности в том, что распад Советского Союза стал «крупной геополитической катастрофой». По версии обозревателей газеты, Москва вмешивается в дела Грузии, Белоруссии, Украины, а теперь и Казахстана, чтобы приблизить эти государства к себе и якобы подавить инакомыслие, связанное с разворотом в сторону Запада.