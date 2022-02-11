Миронов сократил количество личных встреч после госпитализации лидеров КПРФ и ЛДПР

Председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СПЗП) Сергей Миронов после госпиталиции лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского снизил количество личных встреч и перевел многие мероприятия в режим видеоконференцсвязи. Об этом политик сообщил «Газете.Ru».

«С учетом коварства нового штамма «омикрон» вынужден предпринимать дополнительные меры безопасности: меньше стараюсь проводить личных встреч, а больше — проводить мероприятий в онлайн, по видеосвязи», — рассказал Миронов.

При этом он отметил, что в целом работает в обычном режиме — в здании Госдумы, но надевает защитную маску.

Он также пожелал скорейшего выздоровления Геннадию Зюганову и Владимиру Жириновскому

«Какие бы у нас ни были разногласия, но в парламенте мы делаем общее и важное дело. Поэтому рассчитываю, что скоро они вернутся к работе», — сказал Миронов.

Также лидер справедливоросов признался, что чувствует себя хорошо, отметив, что не жалуется на здоровье благодаря здоровому образу жизни.

«Не курю, не пью, занимаюсь физкультурой, стараюсь больше ходить пешком, бывать на свежем воздухе», — рассказал Миронов.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил о госпитализации лидера партии Зюганова. По его словам, политик принял такое решение «с учетом эпидемиологической ситуации» и перенесенных политиком медицинских вмешательств за последние годы.

9 февраля стало известно о госпитализации руководителя ЛДПР Владимира Жириновского из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. В Минздраве сообщили, что Жириновского госпитализировали еще 2 февраля. Председатель партии скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации.

Таким образом, лидеры двух из пяти парламентских партий находятся в больнице.