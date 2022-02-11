Песков прокомментировал сообщение о «приватном» разговоре Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о приватной части переговоров Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

«Там нечего комментировать. Президент все это говорил публично», — сказал он.

О закрытой части встречи написало агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Макрона.

«Путин представил Макрону пять часов исторического ревизионизма... Он часами продолжал переписывать историю с 1997 года и топил собеседника в этих длинных монологах», — рассказал один из них.

По словам собеседника агентства, Путин среди прочего указал французскому лидеру на нарушение Североатлантическим альянсом обязательств о нерасширении, взятых в 1997 году.

Ранее Песков переадресовал Елисейскому дворцу вопрос об оценке переговоров Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.