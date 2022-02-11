Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дело еще одного члена банды Басаева направлено в суд 16:11
Набиуллина: ЦБ будет повышать ключевую ставку, пока россияне не ощутят выгоду от ставок... 16:09
Американская фигуристка высказалась о скандале вокруг допинг-пробы Валиевой 16:05
Тодоренко выбросила игрушки трехлетнего сына из-за его приступа агрессии 16:01
Медведев призвал усилить контроль за мигрантами 15:57
В Еврокомиссии призвали «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер 15:55
«Вектор» сообщил о почти 100% уровне антител после... 15:54
В Турции предотвращено убийство израильского инженера в отместку... 15:51
Винер-Усманова о ситуации с Валиевой: у Кабаевой было то же самое 15:49
Парфюмерный эксперт Берлянская назвала ингредиенты «духов с феромонами» 15:48

Порошенко признался, что дал указание вывезти золото и из Крыма в 2014 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что давал указания вывезти четыре млрд гривен ($145 млн) наличными и золото из Крыма в 2014 году. Об этом он сообщил в зале суда, передает РИА «Новости».

«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», — сказал он.

По его словам, он также звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы согласовать с ним свои действия.

Ранее Путин рассказал, что обещал бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище, если у того будут трудности. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

19 января суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Также его обязали сдать паспорта для выезда за границу. Следователи инкриминируют ему госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть