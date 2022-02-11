В Турции предотвращено убийство израильского инженера в отместку за иранского ядерщика

Турецкая разведка накрыла шпионскую ячейку из девяти иранских агентов, готовивших убийство израильско-турецкого бизнесмена, занимающегося аэрокосмическими технологиями.

Как пишет Times of Israel, преступление должно было стать местью за иранского ученого-ядерщика Махсена Фахризаде, который считался руководителем ядерной программы Ирана и в убийстве которого в ноябре 2020 года обвиняют сотрудников израильской разведки «Моссад».

Группу иранских агентов удалось обнаружить, когда она следила за бизнесменом Яном Геллером. Турецкие спецслужбы передали информацию о покушении «Моссаду», который попытался вывести Геллера в Израиль.

Отмечается, что командиром отряда был офицер иранской разведки Ясин Тахеремамкенди. При этом, помимо иранцев, в группу входили граждане Турции.

Сам Геллер подтвердил, что на него готовилось покушение, однако заявил, что в Турции чувствует себя в большей безопасности, чем в Израиле.

Ранее сообщалось, что убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде произошло с использованием роботизированного стрелкового комплекса. Фахризаде был застрелен, когда вышел из бронированной машины, чтобы проверить двигатель. Покушение готовилось 14 лет с целью предотвратить создание в Иране ядерной ракеты.