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Путин назвал отношения с СНГ приоритетным направлением внешней политики России

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, где, в частности, обсудил отношения страны с СНГ, сообщает ТАСС.

«Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. Еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых», — сказал глава государства.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев обратил внимание, что многие трудовые мигранты плохо владеют русским языком.

Днем ранее Медведев был назначен главой новой межведомственной комиссии Совета Безопасности по миграционной политике. Она будет анализировать миграционную ситуацию в стране выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, подготавливать предложения и рекомендации Совбезу в сфере миграции, а также участвовать в разработке и реализации стратегического планирования.

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