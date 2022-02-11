Песков рассказал, бывают ли у Путина оговорки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, бывают ли у российского лидера Владимира Путина оговорки, как у западных политиков.

«Все люди. Может быть, по столь серьезным поводам не бывает, но оговорки бывают у всех», — сказал представитель Кремля.

Комментируя оговорки политиков Запада по вопросам России и Украины, Песков выразил надежду на то, что это действительно оговорки. По его словам, такие ошибки в речи западных политиков допускаются из-за того, что они плохо ознакомлены с текстом минских соглашений.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Донбасс с Крымом во время интервью телерадиовещательной компании «Би-би-си». Также она заявила, что заседание Совбеза ООН будет посвящено Крыму, а не минским договоренностям.

Также глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым оговорилась, сказав, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России.