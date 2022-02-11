Сенаторы обвинили ЦРУ в тайной слежке за американцами

Два сенатора США заявили, что ЦРУ ведет тайный сбор информации об американских гражданах в обход Конгресса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, обвинения содержатся в письме сенаторов Рона Уайдена из штата Орегон и Мартина Генриха из Нью-Мексико на имя директора национальной разведки Эврил Хейнс и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

В ответ в ЦРУ заявили, что сбор информации проводился в рамках программ по борьбе с терроризмом, утвержденных указом президента США № 12333.

Часть отчетов по анализу этих данных с 2015 по 2021 год были рассекречены, однако как долго велась слежка и какие сведения в ходе нее собирались, указано не было.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения.

По его словам ЦРУ организует обучение украинцев на американских военных базах, а затем возвращает их на Украину с новыми навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия.