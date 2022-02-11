США поставят в Индонезию истребители F-16 на $13,9 млрд

Белый дом одобрил сделку с Индонезией по продаже 36 истребителей F-15 с запчастями и вооружением на сумму $13,9 млрд. Об этом сообщает The Diplomat.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сделку необходимой для внешнеполитических целей США, а Индонезию — важным региональным партнером, «который является гарантом политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Для национальных интересов США жизненно важно помочь Индонезии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны», — приводит издание слова Блинкена.

Двухдвигательный истребитель F-15 был разработан компанией McDonnell Douglas в 1970-х годах и относится к четвертому поколению боевых самолетов. Он способен развивать скорость до 2,5 мах и подниматься на 20 км. Самолет вооружен 16 управляемыми ракетами «воздух-воздух» различной дальности, а также 20-мм пушкой на 940 выстрелов.

Ранее сообщалось, что Индонезия закупит во Франции 42 истребителя Rafale. Об этом заявил министр обороны страны Прабово Субианто. Перед этим из-за санкций США не был выполнен контракт на поставку в Индонезию 11 российских самолетов Су-35 стоимостью $1 млдр.