В поместье Трампа обнаружили секретные документы, вывезенные из Белого дома

Национальное управление архивов и документации (NARA) обнаружило в поместье в Мар-о-Лаго, где жил бывший президент США Дональд Трамп, несколько бумаг с грифом «секретно» и «совершенно секретно». Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Работники NARA изъяли из поместья экс-главы Соединенных Штатов несколько ящиков с документами, которые Трамп вывез из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго. Среди документов оказались переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

Сейчас не уточняется, сколько секретных документов удалось найти. Точно известно, что часть бумаг слишком конфиденциальна и право доступа есть только у узкого круга уполномоченных лиц.

Собеседники газеты отметили, что когда 45-м американским президентом был Трамп, он часто выносил из Белого дома папки с файлами. Трамп делал это, чтобы ознакомиться с документами в поместье более тщательно.

Ранее Трамп опроверг утверждения о том, что он смывал документы в туалет Белого дома.