Байден заявил, что объединить «Украину» невозможно

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе интервью телеканалу NBC оговорился, перепутав Украину, Афганистан и Ирак.

«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — заявил Байден.

«Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден исключил отправку американских военных на Украину.

По словам американского лидера, президент России Владимир Путин «достаточно умен» для того, чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американской стороне, если резкое обострение вокруг Украины все же произойдет.

Байден также призвал американцев покинуть Украину уже сейчас из-за вероятности обострения конфликта.